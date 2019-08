Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, parla dell'arrivo di Mario Balotelli ai microfoni del Corriere di Brescia: "È stato un grande colpo del presidente Cellino, prima di tutto. Avrà due effetti: il primo è che la sua presenza, al netto dei limiti caratteriali, rafforzerà la squadra; il secondo è di immagine, perché un top player come lui accenderà i riflettori mediatici sulla città. Immagino che quest'anno i 20mila posti del Rigamonti saranno sempre occupati, e non solo contro le grandi. Il ritorno in A dopo così tanto tempo ha creato davvero entusiasmo. Certo, la presenza di Balotelli contribuirà a far venire anche i più piccoli, per vedere un grande campione ritrovato che gioca nella squadra della sua città. L'integrazione, se passa dallo sport, lo fa tramite quello di base. Dalla scuola al tempo libero: di fronte a una porta o un'asticella, i ragazzi sono tutti uguali".