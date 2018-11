Sergio Brio, ex juventino, ha difeso i bianconeri dopo la sconfitta contro il Manchester United: "Il risultato è bugiardo - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - Mourinho può dire ciò che vuole, ma la Juve ha messo alle corde il Manchester United e ha perso solo per due sbavature nel finale. Però deve essere un insegnamento. Allegri ha ragione quando parla di cinismo, non bisogna specchiarsi troppo. Devono imparare a chiudere le gare. Certe lezioni però sono un toccasana, domenica non lasceranno scampo al Milan. Si tratta in ogni caso di una sconfitta indolore che arriva nel momento giusto. La Juve ha tutto per arrivare in fondo alla Champions. L'unico errore commesso dai bianconeri in estate è stato quello di cedere Higuain, ma anche senza di lui possono togliersi grandi soddisfazioni".