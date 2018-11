Bruno Alves: "L'Italia crescerà. Ma il Portogallo ha classifica migliore"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore del Parma Bruno Alves ha parlato a Sky Sport in vista della gara di domani fra Italia e Portogallo: "Il Portogallo sta facendo bene ultimamente. Anche l'Italia, sta iniziando un nuovo ciclo e ha cambiato tanti giocatori, nel calcio serve tempo per trovare equilibrio. Domani mi aspetto una gara difficile da pronosticare, l'Italia col tempo crescerà ma il Portogallo oggi ha una classifica migliore. Cristiano Ronaldo? E' concentrato sulla Juve, sta cercando di adattarsi al calcio italiano e al nuovo campionato. Sta facendo bene e tornerà presto in Nazionale perché il Portogallo ha bisogno di lui".