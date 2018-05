Brusorio su La Stampa: "Juve, per Allegri meglio l'addio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Brusorio, responsabile delle pagine sportive de La Stampa, commenta così il settimo Scudetto consecutivo per la Juventus. "Il tempo ci darà l'esatta misura ma per Allegri è meglio l'addio", titola il quotidiano torinese. "Adesso si volta pagina -chiude la riflessione-: il che non significa smettere di vincere, ma fossimo in Allegri lasceremmo a costo di stare fermi un anno (...). Lui tutto merita, tranne che di finire nel tritacarne".