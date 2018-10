Bucchioni: "Italia sarriana. E' stata imboccata la strada giusta"

L'Italia sembra aver trovato la sua svolta. Il match di ieri vinto meritatamente contro la Polonia giocando sempre all'attacco pare poter aprire un nuovo capitolo azzurro. "Sì, ho la netta sensazione che la squadra abbia imboccato la strada giusta. E non avevo dubbi", dice in un'intervista al sito TimGate Enzo Bucchioni, prestigiosa firma del nostro giornalismo. "Mancini è un tecnico vincente e lo ha dimostrato in tutte le squadre che ha guidato. Ha intrapreso la strada del bel gioco palla a terra, un po' sarriano e spagnoleggiante perché ha una Nazionale molto tecnica e poca fisica. A centrocampo Verratti è il leader del Psg, una delle squadre più forti d'Europa, Jorginho leader del Chelsea che è in testa alla Premier: da lì bisogna partire per costruire la squadra, da questi due talenti. C'è poi Barella, ragazzo interessante di gran personalità. Con quei tre davanti, giocatori rapidi, tecnici e capaci di saltare l'uomo l'idea di gioco è vincente".

Qualcosa si era visto anche con l'Ucraina...

"Sì, ma ieri la Nazionale si è esaltata. Erano almeno due anni che non si vedeva giocare così bene. Forse dai tempi di Conte. Manca qualcuno che trasformi questo gioco più puntualmente in gol. Non può essere sempre un terzino per caso a risolvere una partita in cui vengono create dieci-dodici palle gol. Strada facendo se venisse fuori anche un goleador, penso a Cutrone, questa squadra può riservare sorprese e diventare alla lunga interessante. La difesa c'è, sugli esterni forse manca qualcosa a sinistra ma per il resto c'è tanta qualità"