Bufera social, Di Gennaro: "Squadraccia al Galatasaray, non all'Inter"

© foto di Federico De Luca

Via social network, Antonio Di Gennaro ha deciso di rispondere alla polemica montata sul web nei suoi confronti, spiegando il retroscena del fuori onda RAI ed escludendo ogni riferimento all'Inter: "In relazione al fuori onda “SQUADRACCIA” non era riferito all’INTER” ma ad una precisa domanda che mi aveva fatto il collega, prima di rientrare in collegamento, sulla squadra del mio ex allenatore TERIM (GALATASARAY), ancora sconfitta in RUSSIA. Mi dispiace per il disguido. Non mi permetterei mai! Soprattutto per i tanti tifosi interisti".