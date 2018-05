Bufera social, ma Roberto Orsato non è il fratello dell'arbitro Daniele

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Orsato non è il fratello dell'arbitro Daniele. Nel putiferio post Inter-Juventus, su diversi media sono circolate le foto pescate dai social network di Roberto Orsato, tifoso bianconero ma indicato in questo caso come fratello dell'arbitro di Schio. Nulla di vero, perché i due, cognome a parte, non condividono alcuna parentela, se non alla lontana.