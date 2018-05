Buffon, l'avventura in A si chiude a 640: record di presenze resta a Maldini

© foto di www.imagephotoagency.it

Rimarranno 640. A meno di clamorosi colpi di scena, resteranno tante le presenze in Serie A di Gianluigi Buffon, che ha appena lasciato il campo dell'Allianz Stadium nella sfida tra Juventus e Verona. Niente record: quello rimarrà in mano a Paolo Maldini, primatista assoluto del nostro massimo campionato con 647 presenze in A.