© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sul The Players Tribune, Nicolas Burdisso ha svelato che l'ex compagno De Rossi vorrebbe giocare una partita alla Bombonera di Buenos Aires: "In Europa ho incontrato molti colleghi che erano molto curiosi di Boca e La Bombonera. Il primo giorno all'Inter, Edgar Davids mi ha contattato per dirmi che gli sarebbe piaciuto giocare al Boca. Daniele De Rossi è un altro grande fan del Boca, e il suo sogno, mi dice sempre, è giocare una partita lì"