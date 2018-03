Cabrini: "Fabbricini, mancanza di rispetto verso Di Biagio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"In questo momento ci poteva star tutto, non è facile superare il momento delicato del calcio italiano. Nessuno ha la bacchetta magica. Mi scappa da ridere quando sento che la prestazione della Nazionale dipendono dal ct, chi dice così capisce poco di calcio". Antonio Cabrini ha commentato così la sconfitta di ieri degli azzurri nell'amichevole contro l'Argentina. "Un allenatore della Nazionale può avere il 15-20% di responsabilità sull'andamento della squadra, il resto dipende dai giocatori. Il problema è atavico, il calcio italiano se lo sta trascinando da parecchio tempo e il campanello d'allarme è arrivato con la mancata partecipazione al mondiale - ha aggiunto ai microfoni di Radio Sportiva -. Le parole di Fabbricini? Puoi anche essere il migliore ma se non hai giocatori di esperienza internazionale e che giochino nei loro club cosa può fare un grande allenatore? Le parole del commissario sulla ricerca del futuro ct mi sono sembrate una mancanza di rispetto nei confronti di un allenatore che sa già di essere un traghettatore, non erano parole al posto giusto nel momento giusto".