Cafù sulla Champions: "Tutte hanno le stesse chance di andare a Kiev"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

L'ex esterno di Roma e Milan, Marcos Cafù, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della semifinale di Champions dei giallorossi: "La Roma ha il 100% di chance di entrare in finale, così come le altre tre. Chiunque può passare il turno. Aspettavo questa Roma, con grande grinta e voglia di fare bene".