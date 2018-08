Cafu: "Milan con Leonardo, Kakà e Maldini, era l'ora"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

In vista della sfida di questa sera tra Milan e Roma, il doppio ex Cafu ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Gattuso allenatore è veramente una cosa strana, mi ci devo abituare. Ma sono felice per lui, come per Di Francesco sull’altra panchina. Non so per chi tifare. Spero che Milan-Roma finisca in parità. Ma non deve essere una scusa per non partecipare alla lotta scudetto. Con Leonardo non ho condiviso moltissimo, ma lo stimo. E Kakà è un volto che piace ai tifosi, nonostante non abbia ancora un ruolo chiaro. Se mi piace questa svolta rossonera così votata alla storia? Assolutamente sì. Era ora. Persone come Maldini non possono stare lontane dal calcio per così tanto tempo".