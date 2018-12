© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I rossoblù hanno cominciato gli allenamenti in vista della partita di mercoledì contro il Genoa. La squadra è stata divisa in due gruppi: chi è stato impiegato maggiormente nel corso della gara contro la Lazio ha svolto lavoro di scarico e stretching; per gli altri, riscaldamento a secco e con la palla, esercitazione con cambi di direzione abbinati a conclusioni in porta. In chiusura lavoro aerobico. Lavoro personalizzato per Pavoletti e Lykogiannis. Domani mattina si torna in campo per una nuova seduta di allenamento. Lo riporta il sito ufficiale del Cagliari.