Il Cagliari si è allenato anche questa mattina ad Asseminello, continuando la preparazione in vista della partita di domenica sera alla Sardegna Arena contro il Napoli. La seduta è cominciata con l’attivazione tecnica a coppie. A seguire, lavoro tattico e una serie di partitelle sui 70 metri. Artur Ionita ha svolto un lavoro personalizzato a scopo precauzionale. Differenziato per Charalampos Lykogiannis. Terapie per Leonardo Pavoletti. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.