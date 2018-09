Cagliari, Castro: "Maran può essere la nostra garanzia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Cagliari, Lucas Castro ha parlato a Sky, a pochi minuti dall'inizio del match contro il Parma: "Penso che abbiamo iniziato malino, ma ci stiamo riprendendo partita dopo partita. Maran? Può essere una garanzia, lo conosco bene, so come lavora e quanto può dare. La squadra c'è e questo si è visto", le parole del centrocampista ex Chievo Verona.