Cagliari, Ceppitelli è in gruppo. Klavan e Farias ancora no

Fonte: Cagliaricalcio.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I rossoblù hanno svolto un nuovo allenamento questa mattina ad Asseminello, in preparazione alla partita di sabato a Ferrara contro la Spal. Dopo l’attivazione, la squadra è stata impegnata in esercizi di tecnica a coppie. A seguire, partitella contro la Primavera, alternata ad esercizi di agilità con conclusioni in porta. Regolarmente in gruppo Luca Ceppitelli. Ancora differenziato per Farias, Klavan e Lykogiannis. Domani mattina è in programma un’altra seduta di allenamento.