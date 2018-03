Cagliari, Cragno in gruppo. Personalizzato per Lykogiannis

© foto di Federico Gaetano

Il Cagliari è tornato in campo questo pomeriggio ad Asseminello per preparare la sfida di domenica pomeriggio contro Benevento. La squadra ha svolto inizialmente una serie di esercitazioni tecniche, poi partitella tattica. Quindi lavoro per reparti con due gruppi di lavoro: difesa e centrocampo-attacco. In chiusura punizioni e tiri in porta. Alessio Cragno si è allenato regolarmente con la squadra, lavoro personalizzato per Marco Sau e Charalampos Lykogiannis. Lavoro in acqua e terapie per Luca Cigarini. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.