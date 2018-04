Cagliari, Deiola in gruppo. Differenziato per Farias

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I rossoblù hanno ripreso gli allenamenti questo pomeriggio ad Asseminello, in preparazione alla gara di domenica alle 12.30 contro il Bologna alla Sardegna Arena. Gli elementi utilizzati nella gara di martedì a Milano hanno svolto riattivazione a secco; gli altri sono stati impegnati in riscaldamento a secco, riscaldamento tecnico, esercitazione 3 contro 2 e partita finale su campo ridotto. Notizie dall’infermeria: Alessandro Deiola in gruppo, differenziato per Diego Farias, terapie per Daniele Dessena.