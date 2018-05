Cagliari, Dessena è in gruppo. Personalizzato per Pisacane e Romagna

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pomeriggio di lavoro per i rossoblù ad Asseminello, in vista della partita di domenica sera alla Sardegna Arena contro la Roma. Seduta avviata col riscaldamento tecnico. A seguire, i rossoblù sono stati impegnati in lavoro tattico ed esercizi in fase di finalizzazione. Chiusura della sessione con prove di punizioni e tiri in porta. Daniele Dessena è in gruppo. Lavoro personalizzato per Senna Miangue, Fabio Pisacane e Filippo Romagna. Domani pomeriggio è prevista una nuova seduta di allenamento.