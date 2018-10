Cagliari, di nuovo in gruppo Ceppitelli e Rafael. Terapie per Klavan

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio al Centro Sportivo di Assemini. Nel mirino la gara contro il Bologna sabato alla Sardegna Arena, anticipo dell’ottava giornata di campionato. Inizialmente la squadra è stata impegnata in attivazione a secco con mobilità tra gli ostacoli. A seguire spazio agli esercizi di combinazione a sei e possessi palla con sei porticine. La seduta si è conclusa con una partita su campo ridotto e un lavoro di potenza aerobica a gruppi.

Buone notizie dall’infermeria: Luca Ceppitelli e Rafael sono tornati parzialmente in gruppo. Terapie per Ragnar Klavan. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.