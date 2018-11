Cagliari, differenziato per Farias, Klavan e Lykogiannis

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro sportivo di Assemini, in preparazione alla gara di sabato sera all'Allianz Stadium contro la Juventus (ore 20.30). Avviata con una partita di basket, la seduta è proseguita con sviluppi sulla fase offensiva e difensiva, per concludersi quindi con una serie di cross e conclusioni in porta. Differenziato per Farias, Klavan e Lykogiannis. Domani mattina la squadra sarà impegnata in un nuovo in allenamento.