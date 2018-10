Cagliari, differenziato per Farias, Klavan, Lykogiannis e Srna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo di Assemini in vista della gara di domenica contro la Fiorentina, posticipo della nona giornata di campionato. Dopo l’attivazione a secco con mobilità, il gruppo è stato impegnato in esercizi di trasmissione della palla e possessi con sponde intercambiabili. Quindi una partita con tocchi e campo ridotto e infine, lavoro di potenza aerobica. Differenziato per Farias, Klavan, Lykogiannis e Srna. Parzialmente in gruppo Rafael. Per quanto riguarda i reduci dalle Nazionali, allenamento defaticante per Romagna mentre Barella ha svolto parte del lavoro col gruppo. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.