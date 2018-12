© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Subito una defezione nelle fila del Cagliari: al 15’ della gara contro il Genoa, ancora ferma sullo 0-0, il tecnico dei sardi Maran è costretto a far uscire dal campo Joao Pedro, vittima nei primissimi secondi di gara di un intervento molto rude di Romero. Giallo (arancione?) per il centrale del Genoa, mentre il brasiliano del Cagliari ha provato a rimanere in campo ma dopo un quarto d’ora ha alzato bandiera bianca. Al suo posto, dentro Ionita.