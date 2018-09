Cagliari, Giulini: "Barella opera d'arte. Non è sul mercato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Cagliari, Massimo Giulini, è raggiante dopo il match pareggiato contro il Milan. Queste le sue parole a Sky Sport: "Barella? Oggi è la nostra opera d'arte e non è sul mercato. Abbiamo fatto un grande primo tempo, la mentalità di queste partite l'abbiamo rimessa oggi. Un peccato non essere andati sul 2-0, non è stato demerito del Milan. Sono contento della prestazione della squadra e del gol di Joao".