Cagliari, Giulini: "Rammaricati per i provvedimenti subiti contro la Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radiolina, il Presidente del Cagliari parla a cuore aperto. Queste alcune parole del numero uno sardo, Tommaso Giulini: "Quattro anni da presidente? Sono diventato 'risultatopatico'. Anno dopo anno si capiscono meglio le dinamiche e si riesce a gestire meglio le varie dinamiche. Il rapporto con la città? Credo buono, è sempre stato positivo anche quando non ero presidente. Ora quando il periodo non è dei migliori magari faccio più fatica a viverla. Ma mi sono sempre trovato bene a Cagliari. Amo passeggiare nella zona che va dal Molo Ichnusa fino allo Stadio. Si può anche andare a correre, è vicino al mare. Lingua sarda? Sono messo male, troppi dialetti. Espulsioni e Giudice Sportivo? Siamo un po’ rammaricati per i provvedimenti che abbiamo subito contro la Roma. Soprattutto sull’espulsione di Maraner, che non aveva fatto niente. L’arbitro poteva mostrare più buon senso. Poi quando Giua, quarto uomo contro la Roma, arbitra il Cagliari sembra voglia mostrare ai propri superiori la sua imparzialità. Era già successo con la Primavera, quando Pennington subì una squalifica di sei mesi", riporta Calciocasteddu.it.