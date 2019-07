Cagliari, Han implacabile in partitella. In gol anche il solito Pavoletti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cagliari in campo questo pomeriggio a Pejo per completare la prima giornata di allenamenti in Trentino. Ad accompagnare la seduta di lavoro dei rossoblù la pioggia, caduta a tratti copiosa. Prima parte dell’allenamento dedicata all’attivazione con palla: serie di possessi in superiorità numerica. Poi spazio alla tattica con didattica sulla fase difensiva ed esercitazioni a squadre contrapposte: il lavoro è proseguito con una partitella di verifica 11 vs 11 sui settanta metri che ha visto andare in gol Han, autore di una doppietta, e Pavoletti. In chiusura di allenamento la squadra è stata impegnata in lavori di potenza metabolica. Domani rossoblù in campo alle 10 per una nuova seduta. Lo riporta il sito ufficiale del club sardo.