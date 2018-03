Cagliari, i convocati di Diego Lopez: out Cigarini e Joao Pedro

© foto di Federico Gaetano

Attraverso i propri canali ufficiali, il Cagliari ha reso nota la lista dei convocati di mister Diego Lopez, in vista della prossima gara contro il Torino. Fuori, come previsto, Cigarini per infortunio e Joao Pedro per infortunio.

Portieri: Rafael, Crosta, Cragno.

Difensori: Andreolli, Miangue, Castan, Pisacane, Padoin, Lykogiannis, Ceppitelli, Romagna.

Centrocampisti: Dessena, Cossu, Faragò, Barella, Ionita, Deiola, Caligara.

Attaccanti: Giannetti, Farias, Ceter, Pavoletti, Sau, Han.