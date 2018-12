Cagliari, i convocati per il Napoli: difesa decimata, c'è Ionita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Difesa decimata per il Cagliari, che per la sfida al Napoli dovrà rinunciare a Castro, Lykogiannis e Pavoletti, come riferito da Maran, ma anche a Srna. Reparto arretrato ridotto ai minimi termini dunque, mentre ce la fa Ionita, che rimane però in dubbio per la sfida agli azzurri. Di seguito i convocati per la gara da parte del tecnico rossoblù:

Portieri: Rafael, Aresti, Cragno.

Difensori: Pajac, Andreolli, Klavan, Romagna.

Centrocampisti: Dessena, Bradaric, Cigarini, Barella, Padoin, Ionita, Faragò.

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Farias, Sau.