Cagliari, L'Unione Sarda: "Maran spera in Pavoletti e Joao Pedro"

Il Cagliari sfiderà questa sera la Sampdoria, mentre L'Unione Sarda in edicola fa il punto sulla formazione rossoblu. "Maran spera in Pavoletti e nella voglia di riscatto di Joao Pedro", il titolo in prima pagina proposto dal quotidiano. Il Cagliari, finora, ha conquistato cinque punti ed è reduce dal ko del Tardini contro il Parma per 2-0.