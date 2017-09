Cagliari, il nuovo stadio è pronto: col Crotone si gioca alla Sardegna Arena

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sardegna Arena è realtà. L’iter autorizzativo per l’apertura dello stadio è stato completato: dopo l’ok della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e il rilascio da parte del Comune di Cagliari della licenza d’uso dell’impianto, questa mattina è arrivato anche il via libera dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. A seguito delle verifiche documentali, la FIGC ha raccolto il parere favorevole della Lega Calcio che ha giudicato la Sardegna Arena conforme ai criteri infrastrutturali previsti per la Serie A.

Lo stadio è pronto ad accogliere il Cagliari e tutti i tifosi rossoblù per la prima assoluta in casa, domenica 10 settembre contro il Crotone, calcio d’inizio alle ore 15.