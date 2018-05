Cagliari in ritiro per la corsa salvezza

Squadra ad Assemini da domani, si prepara sfida a Firenze

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - CAGLIARI, 9 MAG - Operazione salvezza: Cagliari in ritiro al centro sportivo di Assemini da domani pomeriggio per preparare la difficile e decisiva trasferta di domenica a Firenze. Non una decisione punitiva: società e mister sono soddisfatti, nonostante la sconfitta, dell'ultima prestazione con la Roma. Ma l'obiettivo è sempre quello: rimanere concentrati per confermare i progressi visti con i giallorossi. La squadra di Lopez è chiamata a fare punti per agguantare il Crotone e le altre pericolanti. La corsa è soprattutto sui calabresi alle prese con un calendario difficile almeno quanto quello del Cagliari. Anche Joao Pedro ha ripreso oggi ad allenarsi insieme ai compagni e potrebbe essere nella lista dei convocati approfittando della finestra aperta tra l'ultimo giorno di sospensione per il caso doping e la prima udienza in programma il 16 maggio. Cresce intanto la mobilitazione dei tifosi: in tanti si preparano a una trasferta al Franchi per sostenere la squadra ora terzultima in classifica.