Cagliari, l'ex Carrus: "Maran una certezza, squadra costruita bene"

© foto di Luca Gambuti/Image Sport

Davide Carrus, ex centrocampista di Bologna e Cagliari alla vigilia della gara della Sardegna Arena ha parlato delle sue ex squadre: "Di Bologna ho solo ricordi positivi, è una città bellissima e, per di più, abbiamo conquistato una fantastica promozione in serie A. L’anno successivo nella massima serie, sono stato messo un po’ ai margini, ma penso di essere stato lo stesso professionale e pronto quando l’allenatore mi ha chiamato in causa. Mi dispiace aver avuto così poco spazio. Il ricordo della promozione mi accompagnerà per tutta la vita, il gruppo era molto coeso e ha dato il 100% per riportare una piazza come Bologna in serie A. Il Cagliari? E' cambiato tantissimo, c’è una nuova società, molto organizzata anche mediaticamente. A Cagliari si può lavorare molto bene, non con tantissime pressioni. In questa stagione, a mio modo di vedere, hanno costruito la squadra in maniera molto intelligente e Maran è una certezza", ha detto a PalloneGonfiato.com.