Doppia seduta di allenamento per il Cagliari che ad Asseminello lavora per preparare la sfida di lunedì sera alla Sardegna Arena contro l’Atalanta. Questa mattina il gruppo è stato impegnato in palestra in un lavoro di forza e resistenza. Nel pomeriggio la parte tattica: sviluppi difensivi di squadra e a reparto. L’allenamento si è concluso con una partita a 50 metri. Lavoro personalizzato per Andreolli, Bradaric, Cerri e Sau. Domani la squadra si allenerà al mattino.