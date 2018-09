Cagliari, Maran: "Punto meritato. Barella talento vero"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il match pareggiato contro il Milan a Sky Sport interviene il tecnico del Cagliari, Rolando Maran. Queste le sue parole: "Siamo partiti forti, avevamo anche fatto di più di quello che ha detto il risultato. Il Milan ha meritato il pareggio, ma anche noi portiamo a casa un punto meritato. Abbiamo corso tanto, messo tanto cuore. Nella ripresa, con più stanchezza, ci siamo messi a 5 in difesa per coprire più in ampiezza. Il Cagliari ha tanta qualità e può permettersi anche di fare di più. Barella? Straordinario, cresce di partita in partita. Può essere un artefice principale delle sorti della Nazionale. Bene anche davanti alla difesa. Un vero talento".