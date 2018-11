Cagliari, Pavoletti in gruppo. Out Lykogiannis

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuovo allenamento questa mattina ad Asseminello per il Cagliari, in preparazione alla gara di domenica pomeriggio sul campo del Frosinone. Dopo l'attivazione tecnico-ludica, la squadra ha svolto esercitazioni sullo sviluppo della fase offensiva. Quindi la parte tecnica della seduta, che ha visto l'esecuzione di calci piazzati, cross e tiri in porta. Regolarmente in gruppo Leonardo Pavoletti, out Charalampos Lykogiannis. Domani mattina si replica con una nuova seduta. Alle 12.30 il mister Rolando Maran incontrerà i media per presentare il match contro il Frosinone.