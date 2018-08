Cagliari, prima seduta di allenamento per Klavan. Out Ceppitelli

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La squadra rossoblù ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio ad Asseminello. Prima seduta con la squadra per il neo acquisto Ragnar Klavan, presentato oggi in conferenza stampa. Sotto una pioggia battente, i rossoblù sono scesi in campo per svolgere la fase di attivazione con esercizi di mobilità fra gli ostacoli. A seguire, esercitazione sulla fase difensiva a squadre contrapposte e partita a tema a metà campo. In chiusura lavoro di potenza aerobica a gruppi. Personalizzato per Rafael, out Luca Ceppitelli. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.