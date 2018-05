Cagliari, Romagna si è allenato parzialmente con la squadra

Fonte: cagliaricalcio.com

Il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio per cominciare a preparare la gara di domenica contro la Fiorentina: il match, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A, si giocherà allo stadio “Artemio Franchi” alle ore 15. Oggi al Centro sportivo di Assemini i rossoblù hanno iniziato l’allenamento divisi in due gruppi: chi è stato maggiormente impiegato domenica scorsa ha svolto esercizi di riscaldamento con la palla; gli altri hanno alternato attivazione tecnica e a secco. Quindi i gruppi si sono ricongiunti per giocare assieme una serie di partitelle dedicate al possesso. Gli uomini che hanno giocato contro la Roma hanno quindi concluso la seduta con una sessione atletica; il resto della squadra ha disputato una partita a campo ridotto. Filippo Romagna si è allenato parzialmente con la squadra. Domani ad Asseminello nuovo allenamento, sempre di pomeriggio.