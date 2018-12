Cagliari, Sau e Ionita regolarmente in gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviato il passaggio del turno in Coppa Italia, il Cagliari si è ritrovato oggi pomeriggio ad Asseminello per continuare la preparazione in vista della gara di sabato alla Sardegna Arena contro la Roma. Due i gruppi di lavoro: gli elementi schierati nella partita di ieri sera a Verona hanno svolto un defaticante. Per gli altri: attivazione, circuito e forza in palestra. Infine, riscaldamento tecnico e partitella a campo ridotto. Artur Ionita e Marco Sau si sono allenati regolarmente.