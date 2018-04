Cagliari, seduta in vista della Samp. Farias e Cossu in gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova seduta per i rossoblù questo pomeriggio al Centro Sportivo Asseminello, in vista del match di domenica allo stadio “Ferraris” contro la Sampdoria. La sessione di lavoro si è aperta col riscaldamento tecnico. A seguire, partita tattica e partita a campo ridotto. Sono rientrati in gruppo Diego Farias e Andrea Cossu. Daniele Dessena ha continuato nel suo programma di recupero personalizzato. Senna Miangue si è sottoposto a terapie.