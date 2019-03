Fonte: cagliaricalcio.com

Rossoblù si sono ritrovati ad Asseminello per la ripresa degli allenamenti. La squadra ha inizialmente svolto lavoro di mobilità a terra in palestra e poi in campo. A seguire, combinazioni offensive di squadra e partita su campo ridotto. Infine, lavori di potenza aerobica e forza sulla sabbia.

Assenti i 7 calciatori convocati con le rispettive Nazionali (Barella, Bradaric, Cragno, Despodov, Ionita, Pavoletti e Romagna). Lavoro personalizzato per Alberto Cerri, Lucas Castro, Ragnar Klavan e Luca Pellegrini.