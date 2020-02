vedi letture

Cagliari, sempre ai box Faragò e Cacciatore. Per la gara col Napoli resta in dubbio Rog

Si avvicina per il Cagliari la sfida contro il Napoli, in programma domenica alle 18 alla Sardegna Arena. Mister Maran e i suoi ragazzi - riporta la nota ufficiale del club - hanno svolto stamani una nuova seduta di allenamento, iniziato con delle esercitazioni tecniche. A seguire focus sugli sviluppi offensivi didattici e situazionali, con il coinvolgimento della Primavera; chiusura con la partita sui sessanta metri di campo. Sempre ai box Paolo Faragò e Fabrizio Cacciatore, alle prese con le terapie, Marko Rog ha lavorato parzialmente in gruppo. Si torna in campo domani mattina.