Cagliari, subito in campo dopo l'Inter: out Deiola, Dessena e Farias

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cagliari ha ripreso subito gli allenamenti per iniziare a preparare la gara contro il Bologna, in programma domenica 22 aprile alla Sardegna Arena (ore 12.30). Questa mattina la squadra si è allenata al Centro sportivo “Novarello”.

Defaticante per chi è stato maggiormente impiegato nella gara di ieri sera, per tutti gli altri lavoro a secco e partitella finale. Sempre out Dessena, Deiola e Farias.

Domani pomeriggio il Cagliari si ritroverà al Centro sportivo di Assemini per una nuova seduta di allenamento, iniziando quindi il ritiro in vista del match di domenica.