© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tanti dubbi per il Cagliari di Maran in vista della gara contro il Milan. Il tecnico, spiega La Nuova Sardegna deve valutare le condizioni di Klavan in difesa, mentre a centrocampo è ballottaggio Bradaric-Cigarini. In attacco, da valutare il modulo: scalpita Joao Pedro, ma pare complicato che possa partire titolare.