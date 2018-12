Fonte: Cagliaricalcio.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuova seduta mattutina per i rossoblù, a due giorni dalla gara col Napoli di domenica alla Sardegna Arena. La squadra è stata impegnata in attivazione a secco e una serie di partitelle ludiche. A seguire la parte tattica, con sviluppi della fase offensiva e difensiva, e quella tecnica, che ha previsto cross con conclusioni a rete ed esercitazione specifica al tiro in porta. Artur Ionita si è allenato regolarmente con la squadra. Differenziato per Charalampos Lykogiannis. Terapie per Leonardo Pavoletti.