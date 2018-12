Cagliari, terapie per Pavoletti. Lykogiannis a parte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari si è allenato ad Asseminello, in preparazione alla gara di domenica contro il Napoli alla Sardegna Arena (ore 18). La seduta è iniziata con forza in palestra. A seguire, lavoro sul possesso palla con porticine e torneo a tre squadre con una serie di partite a pressione. Terapie per Leonardo Pavoletti, lavoro personalizzato per Charalampos Lykogiannis. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.