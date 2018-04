Cagliari, torna in gruppo Lykogiannis: ancora out Deiola e Farias

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppia seduta di allenamento oggi per il Cagliari in ritiro nel Centro di sportivo di Assemini. Rossoblù concentrati sul prossimo impegno di campionato, alla Sardegna Arena sabato pomeriggio (ore 15) arriva l’Udinese. La giornata è iniziata con una sessione tattica in sala video, per quindi proseguire con la squadra impegnata nel lavoro in palestra. Nel pomeriggio sardi in campo: esercizi di attivazione, serie di partitelle a pressione, partita a tema. In chiusura esercizi sulla fase di finalizzazione. In gruppo Lykogiannis, lavoro personalizzato per Han. Terapie per Daniele Dessena, Alessandro Deiola e Diego Farias.