© foto di Federico Gaetano

Allenamento mattutino per i rossoblù mentre si avvicina l’impegno di campionato di domenica sera alla Sardegna Arena contro il Milan.

Dopo l’attivazione, la squadra ha svolto esercizi di tecnica a coppie per poi dedicarsi alle esercitazioni sulla fase difensiva. Quindi, partitella partendo da calci piazzati.

L’ultima parte della seduta è stata dedicata alla tecnica individuale.

Sono tornati in gruppo Artur Ionita e Charalampos Lykogiannis, rientrati ieri sera dagli impegni con Moldavia e Grecia. Ragnar Klavan, anch’egli in campo martedì scorso con la sua Nazionale, si è sottoposto ad un lavoro personalizzato. Differenziato anche per Luca Ceppitelli e Rafael.

Domani mattina si replica con una nuova seduta di allenamento.