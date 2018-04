Cagliari, verso il Verona: Han, Cigarini e Deiola a parte. Out Farias

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cagliari in campo questo pomeriggio per preparare la sfida di domenica contro l’Hellas Verona. Due i gruppi lavoro al Centro sportivo di Assemini: i calciatori più impiegati nell’ultimo turno di campionato hanno svolto lavoro atletico sul campo 1. Per gli altri lavoro di forza in palestra, esercitazioni sull’1 contro 1 e, in chiusura, serie di partitelle a pressione. Hanno lavorato a parte Luca Cigarini, che recupera dall’infortunio al piede destro, Kwang-Song Han (distorsione caviglia destra) e Alessandro Deiola, per un fastidio a flessori della coscia sinistra. Out Diego Farias.