Cagni: "Inzaghi fa crescere la Lazio. Correa? Può fare la differenza"

La Lazio ha agguantato il quarto posto, che detiene in solitaria in attesa di affrontare il Milan dopo la sosta. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Gigi Cagni, che ha detto sui biancocelesti: “Inzaghi sta consolidando le sue capacità da allenatore, quindi c’è la crescita da parte di tutti. Disputando più competizioni è costretto a fare delle scelte, quando mandi in campo una formazione non ci sono bocciature. Dipende poi dal calciatore: è lui che deve far cambiare idea al tecnico. Il Milan non è all’altezza di Roma e Lazio, ma dipenderà da quanto ci metterà a trovare il giusto assetto. Ho allenato per poco Correa da vice di Zenga alla Sampdoria. Si vede che è migliorato rispetto a quei tempi, è un grande professionista e un bravo ragazzo. Tecnicamente è forte, ma quelli come lui rischiano di mancare nella continuità, rabbia e cattiveria. Questi fattori li sta acquisendo alla Lazio. Non può certo fare il centrocampista di rottura, da metà campo in avanti può fare la differenza", le sue parole.