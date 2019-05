L'ex allenatore di Empoli e Sampdoria, Gigi Cagni, ha commentato la situazione in casa Roma ai microfoni di TMW Radio: "La Roma con Pallotta a Boston e Baldini a Londra non può funzionare. Un allenatore ha bisogno di dirigenti vicini e presenti. Ci sono dei valori da recuperare, società così non vinceranno mai nulla. Gasperini? Nelle prime dieci partite era sulla graticola, dieci partite sei punti ha fatto. Per Percassi rimarrebbe tutta la vita. Dall'altra parte lasceresti l'Atalanta e vai in un ambiente con la Roma non organizzato in cui c'è da ricostruire tutto, senza certezze e con l'unica speranza di costruire lo stadio".